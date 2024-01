D66-leider Rob Jetten over de nieuwe baan van Ernst Kuipers: ‘Die is in zicht.’ Hij hoopt dat de ex-minister snel bekend kan maken wat zijn nieuwe baan is. Jetten wilde niet ingaan op de vraag of hij zelf wel op de hoogte is van de nieuwe baan.

Je vraagt je af hoe het toch kan dat Nederland weer een tikkeltje corrupter is geworden, maar dan is er gelukkig altijd nog D66. Daar ging een staatssecretaris naar het familiebedrijf, vertrok een vice-premier naar Gaza en ging Ernst Kuipers weg. En het rare is. Niemand heeft TWINTIG DAGEN na zijn plotselinge vertrek nog een idee waar Ernst Kuipers eigenlijk naartoe gaat (nou ja, bijna niemand). En ook zoiets geks: binnen twintig dagen heeft de rechter het beleid van minister Ernst Kuipers al twee keer teruggefloten. Kuipers was voor zijn ministerschap een ontzettende ijdeltuit die niet van het scherm te rammen was, toen hij op het pluche zat heeft hij er een potje van gemaakt (gelukkig hebben we de foto's nog) en nu is ie opeens in geen velden of wegen te bekennen. Ernst Kuipers, wat kunnen we zeggen, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.