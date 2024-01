We zijn nu vier dagen verder en het is nog steeds niet bekend welke internationale functie oud @ministerVWS Ernst Kuipers gaat vervullen. Zelfs zijn collega, s in het kabinet schijnen het niet te weten. Dat is echt bizar. Het ministerschap is geen bedrijf,maar een openbaar ambt.

Frans Weisglas houdt de vinger aan de pols: wat gaat dokter Kuipers doen? Zelfs de D66-fractievoorzitter weet het niet en na een kleine twee weken wordt een en ander in het kader van een nieuwe bestuurscultuur en dito leiderschap toch wat potsierlijk. Zou er iets aan de hand zijn? Dat kippenvel dat u nu voelt is de Peter Rehwinkel-vibe; de leugenachtige PvdA'er die opstapte als burgemeester van Groningen en vervolgens hopeloos verstrikt raakte in een zelfgesponnen web van gefabuleerde banen, sollicitaties en uiteraard wachtgeld. De vraag doemt nu op: heeft Ernst Kuipers eigenlijk wel een nieuwe baan? Of zit hij nog - op kosten van de belastingbetaler - in een sollicitatieprocedure ? Als er al sprake is van een sollicitatie, natuurlijk. Er is naast Kuipers maar één iemand die het weet en dat is Rob Jetten. Het zou onvoorstelbaar zijn dat de kale medicus zijn eigen partijleider niet zou hebben ingelicht, nietwaar? Beter dat de vicepremier nu helderheid verschaft, het kabinet is meer dan een D66-baantjesmachine.