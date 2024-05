3 dagen na het begin van de gewelddadigheden in 020 heeft het Zijne Timmerfransheid behaagd iets over de situatie te zeggen waar inmiddels ook prominente leden van zijn partij bij zijn betrokken. Dat betekent dus zorgvuldig balanceren op het communicatiekoord want anders lazert hij in het mijnenveld. Maar dat werkt dus niet bij Sabine Scharwachter, met je facking wouten.