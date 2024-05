Sommige mensen zullen niets nalaten om ervoor te zorgen dat het bij GroenLinks-PvdA een nog grotere puinzooi wordt dan bij die vier finalisten van de finaleweek. Zoals: een groep "dertig ondertekenende leden, die zich ook al tijdens het gezamenlijke congres van de twee linkse partijen lieten horen" van GroenLinks. Die hebben iets nieuws bedacht. Frans Timmermans moet namelijk de vlag van Israël (eergisteren nog in Amsterdam verbrand, terwijl er 'Allahu akbar' bij werd geschreeuwd, red.) boycotten en de leus 'From the river to the sea, Palestine will be free' omarmen. Net zoals de vredesactivisten van Hamas! "De Tweede Kamerfractie wil nog niet reageren op de brief omdat die nog niet officieel is verstuurd, vertelt een PvdA/GL-voorlichter." Nu al benieuwd naar de reactie van Kati Piri.