Enkele uurtjes roodgroene gekte in een sporthal in Apeldoorn nu. Het PvdA-congres vanmorgen was AFGELADEN, daarna gingen de GroenLinksers aan de havermelkcappuccino maar dan nu Noord-Koreaanse toestanden met de gezamenlijke vergadering. Eerst vaststelling programma EP-verkiezingen, spervuur aan moties voor de Kamerfracties en die in het EP (ook die over Apartheid) en dan speeches van Bas Eickhout (10 procent van u weet wie die bril in Brussel is) en uitsmijter Frans 'Mijn wil is wet' Timmermans. Wellicht dat Sabine Scharwachter met d'r paraglider ook nog het gezamenlijke podium bestormt.

Update 17:24 - Timmermans wil sancties tegen Israël. Kinderen in Gaza worden volgens hem 'doelbewust uitgehongerd'. "Het is tijd voor sancties."

Plus: "Mensen onze taak is helder. Wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt."