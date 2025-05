Gaan we het voor de vorm toch nog maar eens zeggen, want de vorm is erg belangrijk in dit dossier, sterker, hij bepaalt de inhoud. Je mag zo veel kritiek op Netanyahu en de Israëlische regering hebben als je wil, zolang je het maar niet betrekt op joodse mensen, dat maakt je namelijk een virulente antisemiet. Ook virulent antisemitisme kent natuurlijk gradaties en bovenstaande graffiti in Amsterdam-Oost is van het allerergste soort. De struikelstenen waarmee de hoofdstad bezaaid ligt zijn stuk voor stuk herinneringen aan gedeporteerde en vervolgens vermoorde slachtoffers van de nazi's. Op locatie. Een sobere, maar aangrijpende herinnering aan het allerkwaadst waartoe de mens in staat is, en omdat er namen op staan ook nog een soort grafstenen. Wie dat niet begrijpt, heeft niets in Mokum te zoeken en moet zijn (sieg) heil maar lekker ergens anders gaan zoeken.

Misselijkmakend.