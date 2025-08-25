'Dader moord Lisa komt vermoedelijk uit Nigeria'
Na wat graafwerk van het AD nieuwe informatie over de dader van de moord op Lisa: de 22-jarige man zou afkomstig zijn uit Nigeria. "Dat heeft hij in elk geval steeds gezegd tegen overheidsinstanties en tegen medebewoners van de opvang aan de Hogehilweg in Amsterdam-Zuidoost." Politie en justitie doen nog geen mededelingen over de nationaliteit van de man tot hij is voorgeleid - dat gebeurt vandaag. "Bewoners die hem enigszins zeggen te kennen, spreken allemaal van 'een Nigeriaan' of 'een donkere Afrikaan'." Maar bovenal: hij is een man! Zinnetje uit de hel: "Als de verdachte inderdaad een Nigeriaan is, betekent dat dat hij in aanmerking zou kunnen komen voor een asielprocedure." Later meer.
