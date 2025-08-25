achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

'Dader moord Lisa komt vermoedelijk uit Nigeria'

Een Nigeriaanse MAN he

Na wat graafwerk van het AD nieuwe informatie over de dader van de moord op Lisa: de 22-jarige man zou afkomstig zijn uit Nigeria. "Dat heeft hij in elk geval steeds gezegd tegen overheidsinstanties en tegen medebewoners van de opvang aan de Hogehilweg in Amsterdam-Zuidoost." Politie en justitie doen nog geen mededelingen over de nationaliteit van de man tot hij is voorgeleid - dat gebeurt vandaag. "Bewoners die hem enigszins zeggen te kennen, spreken allemaal van 'een Nigeriaan' of 'een donkere Afrikaan'." Maar bovenal: hij is een man! Zinnetje uit de hel: "Als de verdachte inderdaad een Nigeriaan is, betekent dat dat hij in aanmerking zou kunnen komen voor een asielprocedure." Later meer.

Tags: lisa, abcoude, moord
@Mosterd | 25-08-25 | 15:22 | 247 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.