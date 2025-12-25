Landgenoten & overige onderdanen. Gaarne nu intunen op de Staatsomroep veur de jaarlijkste kerstboodschap van Onze Koning, die mediabreed Het Volk gaat toespreken met allemaal hartverwarmende verbindende boodschappen met hier en daar een kleine waarschuwing dat het niet helemaal lekker gaat in de wereld, maar dat het allemaal goedkomt als we elkaar blijven vasthouden. Of zoiets. Gehele tekst volgt zsm, alsook uitgebreide interpretatie en analyse. LIVE PALEIS

Update: gehele transcript HIER.