LIVE - Kersttoespraak Zijne Majesteit de Koning
sssst
Landgenoten & overige onderdanen. Gaarne nu intunen op de Staatsomroep veur de jaarlijkste kerstboodschap van Onze Koning, die mediabreed Het Volk gaat toespreken met allemaal hartverwarmende verbindende boodschappen met hier en daar een kleine waarschuwing dat het niet helemaal lekker gaat in de wereld, maar dat het allemaal goedkomt als we elkaar blijven vasthouden. Of zoiets. Gehele tekst volgt zsm, alsook uitgebreide interpretatie en analyse. LIVE PALEIS
Update: gehele transcript HIER.
HET KLOPT NIET
Mooie woorden van de koning.— Henk Krol (@HenkKrol) December 25, 2025
Maar toch miste ik een kerstboom in de kamer. pic.twitter.com/cxmStA1pAc
