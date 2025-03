Jeroen Snel presenteerde vroeger het programma 'Blauw bloed' van de EO en dat was ongeveer precies exact min of meer wat je van een programma over het Koningshuis bij een protestants-christelijke omroep verwacht: inhoudsloos gedweep met door nietszeggende types uitgesproken holle frases, eindeloos geanalyseer van hele dure jurken en verder helemaal niks. Op een gegeven is Jeroen Snel daarmee gestopt en ging hij naar RTL Boulevard om over het Koningshuis te lullen en relletjes te veroorzaken en nu moet hij dus ook zijn mening geven over Roel van Velzen.

Roel van Velzen is namelijk niet mee naar Kenia met Koning WimLex omdat zijn Keniaanse achtergrondzangeressen niet wilden optreden voor de Keniaanse president. Helemaal prima naar wij dachten, maar dat is buiten Jeroen Snel gerekend. Die vindt het namelijk "niet kies" dat Roel van Velzen heeft verteld dat hij niet wilde optreden, omdat hij door DE KONING is gevraagd en als je door DE KONING wordt gevraagd dan moet je volgens Jeroen Snel ja en amen knikken en je bek houden alsof het hier goddoeme 1847 is of zoiets. Tussen neus en lippen door vertelde Jeroen Snel ook dat hij 'al lang wist' dat het staatsbezoek van de Koning eerder was afgeblazen. OKEE JEROEN ALS JE DAT ALLEMAAL AL WIST WAAROM HEB JE DAT DAN NIET GEMELD ZOALS HET AD JE BENT TOCH 'JOURNALIST' OF WAT.

Oh nee. Jeroen Snel is helemaal geen journalist. Hij is soort emmer snot met een steeds hipper wordend brilletje op, waar af en toe geluid uit komt dat je leuk onder plaatjes van de prinsessen kunt monteren. Zelf fragment terugkijken na de breek.