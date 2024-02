Nou. Heeft-ie zo lang moeten wachten om koning te worden. Heeft hij 'een vorm van kanker'. Het werd ontdekt tijdens een onderzoek aan zijn prostaat, maar het is geen prostaatkanker. Onduidelijk is wat voor een kanker, in welk stadium, of hoe of wat. De agenda van Charles (75) is leeggehaald. "Buckingham Palace says the King 'remains wholly positive about his treatment and looks forward to returning to full public duty as soon as possible'." Sterkte, Kareltje!