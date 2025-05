Joe Biden (82), bekend van niks mankeren (officiële lezing) en van heel veel mankeren (onze lezing), heeft middels bovenstaand statement bekendgemaakt dat hij afgelopen vrijdag te horen heeft gekregen dat hij een van de vreselijkste dingen mankeert, hij is namelijk getroffen door een agressieve vorm van prostaatkanker met uitzaaiingen in de botten: "On Friday, he was diagnosed with prostate cancer, characterized by a Gleason score of 9 (Grade Group 5) with metastasis to the bone. The President and his family are reviewing treatment options with his physicians." President Trump bracht een korte verklaring uit op zijn Truth Social: "Melania and I are saddened to hear about Joe Biden’s recent medical diagnosis. We extend our warmest and best wishes to Jill and the family, and we wish Joe a fast and successful recovery."

De deur des levens lijkt hiermee langzaam en treurig piepend te sluiten voor Joe Biden. Niets bleef hem de afgelopen jaren bespaard en van een rustig pensioen, met wat zorgeloze dagen aan het strand, zal hij nu ook niet kunnen genieten. Schrale troost dat hij daar tijdens zijn presidentschap wél vaak genoeg van kon genieten.