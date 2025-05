Mocht u het gisteravond gemist hebben, het gaat weer GOED met onze Claude. Je zou zeggen dat als je als één van honderden auditanten gekozen wordt om jouw liedje voor een paar honderd miljoen Europeanen ten gehore te laten brengen en zowaar JE LAND te vertegenwoordigen, je het redelijk voor elkaar hebt. Maar: u heeft het mis. De Nederlandse delegatie wil ons vooral op het hart drukken dat Claude ZIELIG is. Hij kreeg na de eerste beelden van de DRAMATISCHE repetities namelijk NEGATIEVE REACTIES. Ocharme! Er werd de volgende dag dan ook driftig gecommuniceerd dat onze Congolees-Nederlandse parel door al die gemenerds INSTAGRAM heeft moeten verwijderen. Wat een leven, wat een leed. Op zich wel frappant dat na een jaar van gezeik over dat de artiesten zo slecht begeleid worden er dus niemand in dat team al vóór het hele circus tegen zo'n jongen zegt 'joh lees het allemaal maar lekker niet joh'. Maar ach. Het gaat sinds gisteravond naar omstandigheden beter met Claude. Hij is door naar de finale (heel zwaar, echt sneu) en heeft vanwege het niet dramatisch verlopen optreden zelfs INSTAGRAM WEER GEDOWNLOAD. Nou HOEZEE! Het is allemaal al zwaar genoeg voor zo'n jongen.