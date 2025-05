Nóg belangrijker dan wie meedoet aan het Songfestival (Kloot) of wie er presenteert (Kontnaald): wie in regenboogsnaam de douze points aan België mag geven. Dat begon in 1994 heel flauw met journalist Joop van Os (de vader van Martine) en daarna werd het Marga Bult. Marga Bult raakte zo in de war van het puntengeven dat het haar heeft veranderd in een REALIST. Vervolgens werd het Corry Brokken, een veilige keuze, want zij had gewonnen met Teach-In. Daarna Conny Vandenbos en de hysterische Edsilia Rombley. Vervolgens werd het Nederlandse volk DRIE JAAR LANG (2000, 2001 en 2003) in de maling genomen omdat Marlayne het mocht doen. Marlayne heet eigenlijk Marleen en u kent haar allemaal van de tune van KOFFIETIJD. We kregen Esther Hart en yabbadabbadance Nance Coolen, Paul de Leeuw die er een gigantische teringzooi van maakte, en weer Esther Hart. Daarna mocht Yolanthe Cabau van Snatsbergen het twee jaar doen, maar dat zal wel via de Volendamse incest incrowd gegaan zijn, omdat ze een keer de complete inventaris van Gerda Smit had meegescoopt. Dix points - WEG! Douze points - WEG! Daarna Mandy Huydts, de Deense deelnemer wilde zijn broekmicrofoon graag in haar doos opbergen, en toen Vivienne van den Assem, op wie we sindsdien stiekem maar toch ook openlijk hopeloos verliefd zijn. Capo di tutti capi Cornald Maas streek in 2013 zelf met de eer en in 2014 kregen we met Tim Douwsma de grootste idioot van allemaal in onze maag gesplitst. Europa vond 'm geil, maar ze wist toen nog niet dat-ie later niet meer mee wilde doen omdat hij het allemaal zo goed wist, samen met allerlei andere afgestudeerden van de universiteit van het thuisonderzoek: Famke Louise, Tisjeboy Jay, Willem de Wappie. Wat een klaverjassessie zal dat worden als ze elkaar voortdurend gaan ondertroeven! De volgende drie puntengevers waren OPNIEUW Edsilia Rombley, woke, de afgrijselijke Trijntje Oosterhuis en Coke Bob, die eigenlijk Douwe Bob heet. Daarna de leuke meiden van OG3NE met het absolute dieptepunt in 2019: Emma Wortelboer, de krijsende en tierende Dumbella Duck die heel Nederland compleet voor lul zette voor het oog der continent met haar schijtlollige sneer naar Madonna. Als dát is wat jullie afvaardigen voor de belangrijkste functie van het Songfestival, dan zal de rest van het land wel ten onder gaan aan drugscriminaliteit, asielproblematiek, jodenhaat en allerhande polarisatie, dacht Europa. En ze hadden gelijk! Na Wortelboer kregen we nog Romy Monteiro (wel leuk), Jangu de Makreel (broccoli) en CestMocro-persvoorlichter S10. En tot slot, omdat Joost veel te cool was voor het Songfestival, kon Nikkie de Jager, 's lands mooiste merrie, het wel vergeten. Dit jaar: CHANTAL JANZEN.