In de categorie NIEUWS MET ZOVEEL MOGELIJK EUROPESE LANDEN IN DE KOP. De Luxemburgse veiligheidsdiensten hebben in februari 2020 een 23-jarige Zweed opgepakt die uitgebreide plannen had voor een aanslag op het Eurovisie Songfestival van 2020 in Rotterdam. De toenmalige hoofdproducent van de liedjeswedstrijd heeft dat nooit geweten en ook voor het OM blijkt de verijdelde aanslag 'nieuwe informatie'. Dit terwijl verdachte Alexander H. zou hebben samengewerkt met een (onbekende) Nederlandse handlanger voor het opstellen van het document 'Fun time for Eurovision 2020 – For a better and less over-accepting future', een pamflet waarin de plannen voor de aanslag uiteengezet werden. Details zoals: plannen om het publiek massaal te vergiftigen met cyanide, paniek veroorzaken met explosies, (chloor)gas door de ventilatiesystemen van Ahoy pompen, infiltreren in Rotterdamse beveiligingsbedrijven en het blokkeren van de uitgangen. Allemaal behoorlijk ambitieus en van lotje getikt, maar het was dan ook een INTERNETNAZI. Hij zou lid zijn geweest van neonazi-club The Base, haatte alles wat nationaalsocialisten haten (veel dingen, red.) en beschreef zichzelf als 'goede Ariër'. In de woning van Alexander H. werden spullen gevonden om chloor en explosieven mee te produceren. Luxemburg greep op tijd in en daar is deze maand 12 jaar cel tegen de pipo geëist, waarvoor dank. Rest de vraag: Waarom willen mensen toch zo graag aanslagen willen plegen op Jan Smit en Chantal Janzen? Oh ja en het Songfestival van 2020 ging dus uiteindelijk helemaal niet door, dus waar hebben we het eigenlijk over? (grapje)