Toen het Songfestival werd gewonnen door een vrouw met een baard was dat geen politiek maar juist goed, toen het Songfestival werd gewonnen door Oekraïne was dat geen politiek maar juist goed, maar nu Israël van de televoters heel veel punten heeft gekregen op het Songfestival is dat opeens een probleem. In Spanje (waar zelfs de f-ing premier zich ermee bemoeit) en België worden er allerlei Joodse complotten vermoed, terwijl de uitleg voor de hoge score vrij simpel is: in een systeem waarin het liedje met de meeste stemmen van heel veel liedjes de hoogste score krijgt, heb je in elk land maar een kleine fanatieke minderheid nodig om ervoor te zorgen dat Israël de meeste punten krijgt. Als je dan in de aanloop naar de finale allemaal oproepen tot boycot (en erger) van Israël krijgt, dan is dat zo ongeveer de beste campagne om die fanatieke minderheid te mobiliseren.

En nu trekken dus ook de AVROTROS en de "neutrale" NPO een rode lijn. Eerst lekker iedereen oproepen om te stemmen (en zo geld in het laatje te krijgen) en als de uitslag dan niet bevalt het systeem ter discussie stellen. Dat hebben we eerder gezien. Dat de AVROTROS bovenstaand statement plaatst is nog tot daar aan toe, dat is een ledenomroep die die onzin organiseert. Maar dat de NPO, u weet wel, de "neutrale" organisatie die boven alle omroepen staat, zich zo politiek opstelt, is toch wel van de pot gerukt.

En trouwens. Het Songfestival IS EEN KINDERFEEST JA!!!