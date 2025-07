En toen was Brante weg en was alles anders. Treur werd ingevlogen. Waar Immink dacht eens lekker achterover te leunen en toe te kijken hoe Willem zijn kunstje deed had de gast duidelijk andere plannen. En zo ontspon zich een heus gesprek, als bij een spontane ontmoeting, een kennismaking bijna. Hoe denken we nu werkelijk over de grote vragen, en hoe (anti-)woke zijn we eigenlijk, waar ligt de grens tussen authenticiteit en pose? De hoofdredactie zag dit allemaal niet aankomen en zo was het te laat om in te grijpen. Daarom kunt u hier nu getuige zijn van een speeddate zonder tempo, een afspraak zonder pointe, een dans zonder ritme. Of zoals Willem zou zeggen: een gesprek met een gouden rand.