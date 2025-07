Nee, niet Halsema. Althans, niet voor zover we weten. Hoewel een avond zomergasten doen, voor iemand als Halsema, natuurlijk risicovol is, als je de boel een beetje bij elkaar wilt houden. Die mevrouw doet veel, maar ze brengt haar onderdanen bepaald geen eenheid. Nee, we hebben het natuurlijk over Hoekstra. Die heeft besloten dat het gestrande groene plan van Timmermans niet pompeus genoeg was en doet er lekker een schepje bovenop. Maar geen paniek. Zo lang blijft Wopke daar niet hangen en we weten onderhand wat er met groene prestigeprojecten van de EU gebeurt, zodra degene om wiens prestige het gaat, zijn biezen heeft gepakt.