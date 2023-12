Wilt u ook graag iets met de verkiezingsuitslag doen, maar u bent rechts? Dan wordt dat lastig. De linkse kerk organiseert her en der in het land jammerdiensten voor wanhopige gelovigen. Hebben we net de opwarming van de aarde gehad, en dan nu dit weer! En die bolle vader Abraham van ze heeft geen beter advies dan dat ze elkaar vast moeten houden. Had angst niet de naam een slechte raadgever te zijn?