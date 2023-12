Koppeltjes op bezoek bij Dr. Love Plasterk. Het dubbeldaten begint al vroeg om half negen met Geert Wilders en Caroline van der Plas, de PVV-leider heeft daarna koffieafspraakje met Dilan Yesilgöz. Aan Wilders zal het niet liggen, die stuitert sinds adventszondag als een r.k. blij ei vol goede moed rond over Twitter de blijde boodschap van SAMEN verkondigend en had hij al gezegd er zin in te hebben? Maar voor een kwartet is Omtzigt nodig en die staat nog niet in het balboekje. Later vandaag vermoedelijk/hopelijk meer daarover.

Update 09:01 - Wachtgeldwatch: D66 Kamerlid Steven van Weyenberg neemt vanmiddag afscheid, vindt wachtgeld voor mietjes en volgt daarom woensdag Gunay Uslu op als stas cultuur & media.

Update 09:41 - Geert in zijn eigen video over het gesprek met Van der Plas: Het gaat hartstikke goed en positief.

Update 11:58 - Gesprek met Yesilgöz ook achter de rug. Geert is zijn eigen videoboer geworden (en sneller dan de NPO):