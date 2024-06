Alle zelffeliciterende tweets, zomerse AI-foto's en snedige sneren naar Frans Timmermans en co kunnen niet verhullen dat het een zooitje is bij de PVV. En nee, dat ligt niet aan de media die veel te gemeen en streng zijn voor PVV'ers (en oud-PvdA'ers), maar aan het feit dat de meeste kandidaten een soort kinderen zijn die net een suikerspin in hun bakkes hebben gepropt: er kleeft nogal wat aan. Nu hebben we weer een beoogd een minister van moneystacks die (NAAR VERLUIDT) niet kan managen én niet goed is met geld.

Update: we zijn begonnen. Livestream hier.

Update: Dirk Beljaarts krijgt vier minuten om zichzelf voor te stellen. Hij noemt het een eer en mompelt iets over hoop, lef en trots.

Update: Het vestigingsklimaat is essentieel, zegt Beljaarts. Hij wil dat we weer tot de top van Europa gaan behoren op dat gebied. Hoe blijft onduidelijk. We hoeven in Europa niet per se het braafste jongetje van de klas te zijn. We kijken naar wat voor ons nodig is.

Update: Met sectoren praten in plaats van over ze. Met gezonde realiteitszin.

Pfoe zeg.

Update: Beljaarts is zelf opgegroeid in een MKB-familie. Door zijn achtergrond kan hij het allemaal zowel micro- als macro aanvliegen. Van de werkvloer tot de directiekamer. Beljaarts is van plan om veel gesprekken te voeren. Hij realiseert zich dat het een zware taak is, maar heeft een enorme intrinsieke motivatie om het landsbelang te dienen. Veel vertrouwen in het hoofdlijnenakkoord. Constructief samenwerken.

Update: Hij zit hier niet voor het partijbelang, benadrukt Beljaarts, maar voor het landsbelang. Voor alle ondernemers.

Update: Joost Sneller (D66) heeft de krant gelezen, wil tekst en uitleg.

Update: Het is een storm in een glas water, zegt Beljaarts. Nou, gelukkig maar.

Update: Beljaarts is juist degene die de onregelmatigheden heeft ontdekt als bestuurder, zegt hij. Het is niet voor niets dat tegen de andere bestuurder aangifte is gedaan en niet tegen hem. De curator is nog bezig met diens onderzoek en dus wil Beljaarts er verder liever niet op in gaan.

Update: Laurens Dassen (Volt) laat het er niet bij zitten, wil iets meer duiding.

Update: Dat wil Beljaarts niet.

Update: Beljaarts herhaalt nog maar eens: ik was puinontdekker en puinruimer, niet puinveroorzaker.

Update: Beljaarts denkt dat het belangrijk is dat we als land aantrekkelijk blijven voor multinationals. Er is wel wat vertrouwen afgebrokkeld. We moeten niet in de situatie komen dat elke multinational aan de bel trekt om maar iets van een voordeel te krijgen. We moeten daar heel consistent in zijn. Het is nu nog te vroeg om specifiek op beleid in te gaan.

Update: Het is belangrijk dat ze op het ministerie de taal van ondernemers spreken, weten wat er speelt en straks de verbinding maken. Hij is in ieder geval een politicus, die Beljaarts.

Update: Wat heeft Beljaarts als lid van de Sociaal Economische Raad meegemaakt dat hem verbaasd heeft?

Update: Wat hem altijd opgevallen is is dat het echt een instituut is dat op een onafhankelijke manier het kabinet kan adviseren.

Update: Hij moet nog beginnen en weet nog niet wat hij concreet gaat aanpakken.

Update: U leest het er misschien aan af maar dit is een beetje een poppenkast.

Update: Men wil graag voor 2 juli duidelijkheid van de curator over de rol van Beljaarts. Heeft hij overwogen zelf contact op te nemen met de curator om hiernaar te vragen? Nee, zegt Beljaarts, maar hem treft geen blaam in het faillissement en hij vindt het jammer dat dat beeld gecreëerd wordt.

Update: He, daar is Joris Thijssen van GroenLinks-PvdA. Wil het toch weer even hebben over wat we nu in de krant lezen. Stel nou dat in augustus de curator wel iets vindt wat onrechtmatig is geweest, wat voor gevolgen verbindt Beljaarts daar dan aan?

Update: De wat-als vragen laat Beljaarts even voor wat ze zijn.

Update: Is hij nou onder druk van zijn eigen leden vertrokken bij KHN?

Update: Sommige leden waren ontevreden. Tijdens corona de verenigingslijn gevolgd. Dan is het niet gek dat er altijd mensen zijn die zeggen: daar zijn we het niet mee eens. Er waren veel meer mensen die er zich wel in konden vinden, aldus Beljaarts. Het was uiteindelijk zijn besluit om te vertrekken.

Update: Beljaarts heeft ook de Hongaarse nationaliteit. Hij doet daar afstand van. Volt wil weten wanneer.

Update: Beljaarts wil de aandacht vestigen op economische zaken, hij wilde niet dat zoiets daarvan zou afleiden. Proces is in gang gezet, maar duurt even voordat het zover is. Hij heeft geen indicatie over de termijn. De ambassadeur heeft aangegeven dat het maanden kan duren.

Update: Ondernemers moeten op relatief korte termijn ervaren dat ze meer tijd kunnen besteden aan ondernemen dan aan allerlei regeltjes. Het is een zware intentie van Beljaars om daarmee aan de slag te gaan.

Update: Wilders was gemeen tegen Yesilgöz want dubbele nationaliteit. Nou dat krijgt Beljaarts even in zijn gezicht zeg: gemeen tegen hem want dubbele nationaliteit. Beljaarts voelt er niets voor om met uitlatingen van een ander iets te doen. Voor hem is het geen onderwerp van gesprek.

Update: Femke Zeedijk (NSC) heeft jaarverslagen gelezen. Dat was niet mals. Ze wil duidelijkheid.

Update: Krijgt ze niet. Herhaling van zetten.

Update: Ismail el Abassi (DENK) wil het nog even over Hongarije hebben.

Update: Tevergeefs.

Update: God ja Joris Thijssen schiet de omvolkingstheorie er nog maar eens in. Neemt Beljaarts daar afstand van?

Update: Dat zijn niet mijn uitlatingen, zegt Beljaarts. Hij kan natuurlijk geen afstand nemen van iets wat iemand anders heeft gezegd.

Update: El Abassi laat het er niet bij zitten, wil het dolgraag hebben over omvolking.

Update: Tevergeefs.

Update: Fin.