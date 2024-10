Sinds Trouw van Twitter vertrokken is heeft Trouw plots alle tijd om te reflecteren over hoe Trouw over Twitter bericht en Trouw is tot de conclusie gekomen dat Trouw ontevreden is over hoe Trouw dat aanpakt. Iemand heeft tegen Trouw namelijk iets gezegd waar de voltallige Haagse redactie van Trouw helemaal van in de war is: Wilders twittert doelbewust allemaal rabiate onzin zodat journalisten zoals die van Trouw er vervolgens over gaan berichten en het overal de godganse dag over Wilders gaat. Goedbeschouwd voert Trouw dus de mediastrategie van de PVV uit en dat vindt Trouw niet leuk. Trouw is van mening dat Trouw eigenlijk beleid zou moeten controleren en daarom gaat Trouw het in de toekomst helemaal anders doen. Nou vooruit, nog eentje dan, om het af te leren. Trouw is niet perfect en dat weet Trouw zelf heus ook wel. Trouwens: GeenStijl vindt dat GeenStijl eigenlijk niet iedere meelijwekkende mispeer van Trouw tot een topic zou moeten promoveren, maar ja, het is zo verdomde moeilijk om de verleiding te weerstaan.