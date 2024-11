Grapje jongens we blijven gewoon, maar tevreden met de gang van zaken zijn we niet. Ons favoriete speeltje is ons afgepakt. Door Elon Musk, die vastberaden lijkt een soort Ongehoord Wereldbol van de tent te maken, en door het bataljon aan gekken dat zich daadwerkelijk door hem heeft laten wegtreiteren. Vergis je niet, wij onderschrijven jullie kinderachtige gestampvoet niet, wij zijn boos op jullie. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. En dus gaan we door op Twitter, maar verhuizen we ook naar BlueSky. Zo makkelijk komen jullie niet van ons af. Om met George W. Bush te spreken: "Make no mistake. GeenStijl will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. This act will not stand. We will find those who did it. We will smoke them out of their holes, we'll get them running, and we'll bring them to justice." 

Hiero.