Nou dat is fijn nieuws: de Renaissanceschool krijgt een doorstart, zij het zonder de gekkies van Forum voor Democratie. Gezellig de hele dag in een slecht onderhouden lokaal lesgeven aan allerlei kinderen die alleen maar vragen stellen en gewoon hun eigen onderzoek doen, welke docent wil dat nou niet. Een kniesoor zou misschien beginnen over wat die kleuters daarna in godsnaam met hun leven moeten maar goed enerzijds lijkt actieve deelname aan de maatschappij sowieso niet het hoofddoel en anderzijds GOTCHA want er is sinds deze maand dus mooi een vervolgopleiding voor veelfronsers: Nova Academia, in een kasteel ergens in de Ardennen. Als Hoofd Cultuur hebben ze niemand minder dan Willem Engel aangesteld en je bent eigenlijk gek als je het niet doet. Vijfentwintigduizend pietermannen maar, het is kiezen of delen, dat of wachten tot de roverheid uw zuurverdiende centen als erfbelasting komt innen. Ze schijnen er ook erg tegen woke te zijn dus u krijgt nog de kans om actief af te rekenen met die verfoeide linkse indoctrinatie in het hoger onderwijs ook. Stukkie erover bij de T, raden we u van harte aan, gewoon zelf onderzoek doen.

"De filosofie van Nova Academia: „Heel simpel gezegd leren wij studenten niet wat te denken, zoals in reguliere opleidingen, maar leren we ze hoe te denken.” De academie hoopt de wereld beter te maken door meer kritische denkers te kweken.

Want, is het adagium, zij kunnen meer bijdragen aan de maatschappij. Het instituut noemt die onderwijsvisie ’ongeketend onderwijs’. De oprichters willen radicale en ongecensureerde vrijheid bieden aan de studenten, want dat ’trekt de slimsten aan’, is te lezen op de website.

De slimsten zijn volgens Nova Academia degenen die ’mentaal gerijpt’ zijn. De academie spreekt over verschillende niveaus van mentale volwassenheid. Hoe hoger het niveau – op een schaal van zes – hoe dieper en kritischer je denkt. Iedereen tot en met niveau drie wordt ’subvolwassen’ genoemd of ’mentaal ongeschikt’ om te leven in een complexe samenleving. Er staat: ’Reguliere universiteiten zijn besmet met niveau 3-denkers, zowel onder het academisch personeel als onder de bureaucraten.’ Nova Academia noemt hen simplistische denkers, die makkelijk te beïnvloeden zijn."

Bent u een simplistisch denker die makkelijk beïnvloedbaar is en wil u dat graag zo houden? Bespaar dan €24950.01 op jaarbasis en neem een abonnement op GeenStijl.