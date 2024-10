Nou wat een nek-aan-nek-race hartstikke spannend en als wij zeggen SPEK dan zeggen jullie TAKEL. SPEK juist ja

Wij gaan dit natuurlijk niet zomaar voorbijlaten gaan. BOOOORN IN THE USA! Achter de schermen is er de afgelopen weken mokerhard gewerkt een paar keer gebeld en nu hebben we dus een hele verkiezingsshow voor u uit de grond gestampt. Op 5 NOVEMBER om KLOKSLAG 21:30 gaan we hartstikke live en dat blijven we tot de vroege ochtend van 6 november. Onder leiding van PRESENTATOR Tom Staal. Heeft nog nooit een Sonja Barend Award gewonnen maar dat is puur en alleen maar omdat die hele tyfusprocedure RIGGED is. Voor wat het waard is tom wij vinden jou VEEL BETER dan die VERWASSEN TEDDYBEER van een Margriet van der Linden. MET WIE hij al die tijd gaat zitten praten vraagt u zich af? Nou we hebben echt een VOL PROGRAMMA hoor. Spartacus (Timon Dias voor intimi en patiënten, red.) komt ouwehoeren. RODERICK VEELO, wat is die trouwens lang zeg, prachtige stem ook. ANNABEL NANNINGA eigenlijk de enige die heeft laten zien dat er ook leven ná GeenStijl is en dat je heus nog iets zinnigs met je bestaan kan doen. ZIHNI ÖZDIL ex-kamerlid namens GroenLinks thans geniaal columnist bovengemiddeld humorist en eenmanssloper van het LEENSTELSEL. VICTOR VLAM bekend van tv en ook niet geheel onbelangrijk AMERIKKKAKENNER. Heeft net als wij een langlopende vete met CHARLES GROENHUIJSEN die - al weet hij dat zelf nog niet - OOK AANWEZIG ZAL ZIJN (spoileralert!). GEERTEN WALING. Een van de belangrijkste intellectuelen die ons land rijk is jonge. Zit tegenwoordig bij Elsevier o nee EW MAGAZINE. Die is niet alleen SLIM maar ook GRAPPIG en uw scribent van dienst vindt zijn HAAR heel erg MOOI en we gaan TELEVISIE maken straks dus dat is ook niet geheel ONBELANGRIJK. En dan hebben we natuurlijk ook YERNAZ RAMAUTARSING (buigt voor niemand). Dat is onze favoriete KOPPIGE publieke intellectueel man gaat overal tegenin en is bepaald niet bang om hier en daar wat BRIDGES te BURNEN. Hij was acht jaar geleden helemaal idolaat van Trump hoe IS DAT NU? Ah en tot slot hebben we ook nog KIM BOON. Dat wil zeggen, KIM heeft nog niet helemaal BEVESTIGD, maar we willen heel graag dat ze komt dus dit is onze manier van DRUKZETTEN. Hopelijk tot volgende week, KIM! Nu vergeten we bijna RONALDO, dat is onze hoofdredacteur, hij heet eigenlijk FRANK TIESKENS en hij is als enige hier echt GOED MET GETALLEN dus we moffelen hem ergens in een hoekje weg en een keer per uur mag hij even NERDEN op alle CIJFERTJES die er nu eenmaal bijhoren bij zulke verkiezingen. We hadden trouwens voor de DIVERSITEIT VAN MENINGEN ook ROB WIJNBERG gevraagd maar nee hoor meneertje had het weer TE DRUK. Nou ja dan maar via deze weg KUSTAW BESSEMS jij bent onze NUMMER TWEE uit die kaartenbak als je zin hebt om langs te komen ben je VAN HARTE WELKOM.

Enfin. Tot VOLGENDE WEEK! Misschien is er ook nog wel een VERRASSINGSGAST. TUNE gerust IN!!