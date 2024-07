Gigant

Modern geneugte: heerschappen (al dan niet gracieus) zien verjaren op X. We noemen: mindere goden als een Frans Weisglas of een Geert Dales, maar ook zwaargewichten als een Paul Cliteur, een Jack van Gelder, en de koning van de apenrots natuurlijk, Charles 'Pistol Whipper' Groenhuijsen. Op de een of andere manier raadt podcastprins Victor Vlam hem aan met pensioen te gaan en dat getuigt van lef maar u mag drie keer raden hoe het afloopt. Om met Omar uit The Wire te spreken: You come at the king, you best not miss.

Afijn, nu SLOOPT Big Charles Groenhuijsen dus die arme Victor Vlam, die wij overigens helemaal geweldig vinden, in een vlijmscherpe Twitter-brief. Smullen: dit hebben we in Nederland sinds de gevreesde schotschriften van WF Hermans eigenlijk niet meer gezien. Shots? Fired!

Zeer geachte Victor Vlam,



Dank voor je gepeperde maar overbodige pensioenadvies. Ik zal het nog niet opvolgen.



Tegen de tijd dat jij net als ik per filmpje gemiddeld 100.000 views en bijna 400 likes krijg (sinds de aanslag op Trump), spreken we elkaar nader.



Ik doe er veel… pic.twitter.com/ROv05w4Isr — Charles Groenhuijsen (@chgroenhuijsen) July 23, 2024

Hoe dan ook, graag benadrukken we hier even dat we bij de 100 duizend Nederlanders horen die bij groot Amerikanieuws dankbaar gebruik maken van de alles registrerende helicopterview van de Visionair van Friesland, de Jager van Joure, het Arendsoog van Amerika, het Orakel van Op1 (✝). Waarom? Welnu, CG is zelf natuurlijk een geboren verhalenverteller - we horen hem al denken: show, don't tell, dus we zullen precies dat doen, in drie fragmenten.

FRAGMENT 1. BIDEN TREKT ZICH TERUG, SCHAART ZICH ACHTER HARRIS

Voor de duidelijkheid: hij zit hier dus echt bovenop het nieuws. Het is zijn tweede natuur. Een duider moet duiden, dat hou je niet tegen. Let ook op hoe kritisch hij blijft: "Is [Harris] de gedroomde kandidaat, een soort Barack Obama? Nee."

FRAGMENT 2. TRUMP DE VERBINDER

Mensen vergeten hoe groot de verwarring was na de aanslag op Trump. Ook bij de Democraten. Want wat moeten zij, nu juist de tegenkandidaat zich opwerpt als verbinder? De maestro analyseert, en is ook niet te beroerd om tussen de bedrijven door de hand in eigen boezem te steken.

FRAGMENT 3. DE AANSLAG

Charles Groenhuijsen is naast duider en presentator ook schrijver. Vlak na de aanslag opent hij zijn vlog met: "En zo was Amerika een paar millimeter verwijderd van de moord op een presidentskandidaat en ex-president. Het scheelde bijna letterlijk maar een haartje of Trump was vol in zijn hoofd geraakt." Wow. Wist u trouwens dat Charles Groenhuijsen Ronald Reagan heeft ontmoet?

This your king? JA!!

ps Charl als je dit leest wil je ons deblokkeren op Twitter pls?

PPS Die andere oud gast leeft ook nog