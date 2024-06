I'm just a tv-programma whose intentions are good

Hadden we even gemist, want we kijken niet dagelijks op de LinkedIn van middelmatige tv-makertjes, maar wat een schitterend idee: je bloedeigen necrologie optikken, vermomd als Open Brief over Groot Maatschappelijk Onrecht. Als volgt: de Volkskrant schreef gemene dingen over Op1, eindredacteur Frank Stojansek las die, ijsbeerde tien dagen trillend van woede door zijn van alle luxe voorziene appartement en verloor toen alsnog zijn zelfbeheersing, wat resulteerde in dit hallucinante relaas, dat zich samen laat vatten als: dagbladen stom, Op1 briljant. Hij doet dat op dusdanige wijze (gewichtig van toon, vederlicht van inhoud) dat hij ons (ONS!!) praktisch dwingt het op te nemen voor dagbladen, wat dan wel weer knap is. "De grote kracht van een talkshow ten opzichte van de krant is dat een talkshow op nationale tv veel zichtbaarder is en dat alles wat daar gebeurt meer impact heeft. Dat is tegelijkertijd ook de tragiek; dat iedereen zich er meteen een genadeloze mening over vormt, niet gehinderd door enige kennis over het maken van tv-programma’s. Welke tv-programma’s hebben de artikelenschrijvers gemaakt in hun carriere?"