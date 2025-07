Eindelijk een stukje positief nieuws over Nederlandse bedrijven, dat was alweer even geleden. Toen iets met Boskalis en een dwarse boot of zo. Vandaag meldt het CBS: "Iets meer dan 64 procent van de bedrijven investeert in 2025 in een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Vorig jaar was dit nog 68 procent." Die hebben helemaal geen zin meer in verduurzaming. Althans, geen zin: "De meeste bedrijven geven financiële beperkingen en onzekerheid over de economie of beleid aan als belangrijkste belemmeringen bij het verduurzamen." Makkelijkste is Trump de schuld geven natuurlijk, maar wij weten wel beter. Het klimaatverhaal spreekt gewoon veel minder aan, waardoor er geen droog brood meer aan te verdienen valt. Zelfs Gen Z is amper nog geïnteresseerd in klimaat, ondanks dat die generatie moet skiën in de zomer.

Wat moeten die bedrijven doen nu verduurzaming (en ook zoiets als diversiteitsbeleid) het prullenmandje in kan? Nou, wij weten nog wel iets: investeren in de OORLOGSECONOMIE! Dat is booming, hip, een hot topic en ook Trumps schuld. Dus waar wachten jullie nog op Nederlandse bedrijven? Samen bouwen we aan een duurzame toekomst een stuk of wat Leopard-tanks. Wagners Walküre zwelt aan, helikopters stijgen op, tanks rollen over de Veluwe en Nederlandse bedrijven gaan weer vol voor de winst.