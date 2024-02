Niet dat het nog heel veel uitmaakt aangezien ze toch gaan verliezen maar de M1 Abrams is OPERATIONEEL in Oekraïne, zoals voor het eerst te zien is op beeld. Langverwacht, want het spul arriveerde reeds in de loop van vorig jaar in het voorportaal van de hel. Blijkbaar is het een M1A1 Abrams MBT (meer nerdengelul over tanks hiero in een uitlegtopic van onze speciaal correspondent Grote Kanonnen, Spartacus). Het is een kwestie van tijd tot we de video zien dat deze tank (circa $ 10 miljoen per stuk) door man en muis verlaten staat uit te branden in de berm - mogelijk is het onvermijdelijke zelfs al gebeurd.

De Oekraïners gooien dit ding zo te zien als lone wolf in de vleesmolen (van Avdiivka) en dat gaat natuurlijk never nooit goed. Een tank als de M1 is immers extreem dodelijk in een armor company met een HQ-sectie met trucks, Humvees, medics en APC's, en drie extreem samenwerkende, samenhangende en van elkaar afhankelijke tankpelotons van vier tanks. Twaalf tanks in totaal dus - meer daarover hier. Tanks als eenlingen op het slagveld smijten is zelfmoord, vooral omdat ze (dan) waardeloos dan wel kwetsbaar zijn - zelfs voor slechts twee Russische poppetjes infanterie met een antitankwapen als een 9M133 Kornet. Eerder in de oorlog gingen er al Britse Challengers aan, ook door toedoen van een Kornet.

Enfin, de komst van de tanks, ook die Duitse Leopards en de Britse Challengers, werd door Oekraïne gretig bestempeld als 'gamechanger', een 'frame' dat rap werd overgenomen door allerlei kwantiteitsmedia. Gamechanger gamechanger gamechanger, soms zelfs meerdere gamechangers op een dag, maar een gamechanger is die tank natuurlijk niet. Het is gewoon een groot gepantserd kanon. Of kanonnenvoer, dat kan natuurlijk ook.

UPDATE: En nu heeft Oekraïne ook nog EEN VEILIGHEIDSOVEREENKOMST met Nederlandje!