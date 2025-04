The person killed in the car explosion in Balashikha was Deputy Head of the Main Operational Directorate of the Russian General Staff, General Yaroslav Moskalyk, according to Russian media. https://t.co/vSnbOSRZZc pic.twitter.com/Carr5rsOue

In Moskou is naast een appartementencomplex een auto geëxplodeerd met daarin een hoge Russische generaal. Het zou volgens Russische media gaan om Yaroslav Moskalik (59), plaatsvervangend chef van het hoofddirectoraat operaties van het Russische leger. Die is er dus: geweest. Wie er achter deze bomaanslag zit is nog niet duidelijk maar er wordt natuurlijk al snel gekeken naar de geheime dienst van Oekraïne, die eerder al op knappe wijze generaal Kirillikov uitschakelde in Moskou. Het zou een nieuwe zet zijn in de oorlog die bijna klaar is, maar nog niet helemaal. Vermoedelijk is het dan ook een reactie op de Russische aanval op Kiev, waarbij meerdere doden vielen. Vermoedelijke reactie Trump: "Volodymyr, STOP!"

In ander nieuws: Verhaaltje over de zoon van de Deputy Director for Digital Innovation die vocht en sneuvelde voor Rusland.