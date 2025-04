Scoopje van de Financial Times, die vooral een kwestie was van gewoon heel goed naar de schoorsteen blijven kijken zodat je de witte rook als eerste ziet: "Vladimir Putin has offered to halt his invasion of Ukraine across the current front line as part of efforts to reach a peace deal with US President Donald Trump, according to people familiar with the matter. The Russian president told Steve Witkoff, Trump’s special envoy, during a meeting in St Petersburg earlier this month that Moscow could relinquish its claims to areas of four partly occupied Ukrainian regions that remain under Kyiv’s control, three of the people said." Voorheen bleef Poetin eisen dat hij alle vier regio's Loehansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson onder Russisch bewind kreeg - die regio's verklaarde hij eind september 2022 immers tot 'Rusland', waarna Oekraïne grote delen van Zaporizja en Cherson weer heroverde.

Tegelijkertijd schrijft de Washington Post dat Trump bereid lijkt de Russische annexatie van de Krim officieel te erkennen: "Ukrainian and European officials meeting in London on Wednesday will be faced with a fast-moving U.S. proposal to recognize Russia’s illegal annexation of Crimea (...) according to several people familiar with internal deliberations. The U.S. proposals, presented to Ukraine in Paris last week, include having Washington formally recognize annexed Crimea as Russian territory and eventually lifting sanctions against Russia under a future accord, according to three people familiar with the matter."

Zelensky zei gisteren over de Russische Krim-bezetting dat zijn land niet in staat is de bezetting te erkennen: "Ukraine will not recognise the occupation of Crimea. It’s our territory, the territory of the people of Ukraine, there is nothing to discuss here." Er is hier inderdaad niets om over de discussiëren, want Oekraïne heeft hier - hoe wrang het ook is - niets over te zeggen. Waar Oekraïne wel iets over te zeggen heeft, is die mineralendeal met Amerika, en die tekent het land mogelijk vandaag al - wat de enige en best mogelijke veiligheidsgarantie is die het kan krijgen.