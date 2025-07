De Wall Street Journal schrijft in een nieuwe exclusive dat volgens "senior administration officials" Trump in mei van AG Bondi te horen kreeg dat zijn eigen naam meermaals in de Epstein Files te lezen stond. "In May, Bondi and her deputy informed the president at a meeting in the White House that his name was in the Epstein files, the officials said. (...) Many other high-profile figures were also named, Trump was told. Being mentioned in the records isn’t a sign of wrongdoing. The officials said it was a routine briefing that covered a number of topics and that Trump’s appearance in the documents wasn’t the focus." Een woordvoerder van het Witte Huis reageert op dit nieuws en noemt het "nothing more than a continuation of the fake news stories concocted by the Democrats and the liberal media."

Sinds de roep om het publiceren van de Epstein Files alsmaar luider werd, opende Trump de aanval op zijn eigen "voormalige achterban" en bestempelde hij de documenten als een "Democratische hoax" door Biden, Hillary en Obama van dezelfde soort als de Russia Hoax, wat natuurlijk wel nogal schuurt omdat juist ook Democratische zwaargewichten als Bill Clinton veelvoudig in de Epstein Files voorkomen. Sindsdien is geprobeerd de geest terug in de fles te krijgen door wel de rechtbank-transcripten van de Grand Jury te openbaren (wat een rechter overigens weer tegenhield) en ineens veel andere geheime informatie te openbaren, zoals de Martin Luther King Files.

Maar de geest blijft buiten de fles. Die nieuwe foto's en video's van Epstein op Trumps bruiloft in 1993 helpen niet, en het onderstaande sinds vandaag circulerende fragment waarin Epstein zich beroept op zwijgrecht na de vraag of hij wel eens met Trump 'socialiseerde' in nabijheid van vrouwen onder de 18 ook niet. Er is maar een iemand die de show kan redden, namelijk de madame zelf: Ghishlaine Maxwell! Trumps AG Bondi heeft contact gelegd met haar advocaat en vice-AG Todd Blanche zegt haar binnenkort te ontmoeten om een eventuele getuigenis te bespreken.