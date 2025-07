Trump zei dat hij WSJ aan zou klagen en houdt op Trumpiaanse wijze zijn woord. Hij eist namelijk maar liefst minstens $10 miljard van de krant, en dat zou een onbestaanbaar hoge eis voor Amerikaanse laster- en smaadzaken. Trump schrijft: "We have just filed a POWERHOUSE Lawsuit against everyone involved in publishing the false, malicious, defamatory, FAKE NEWS “article” in the useless “rag” that is, The Wall Street Journal. This historic legal action is being brought against the so-called authors of this defamation, the now fully disgraced WSJ, as well as its corporate owners and affiliates, with Rupert Murdoch and Robert Thomson (whatever his role is!) at the top of the list." Zie onderstaand voor de gehele tekst, waarin hij nog meer wapenfeiten over succesvol aangeklaagde publicaties opsomt.

Trump beweert in de aanklacht dat er uberhaupt geen authentieke brief en tekening bestaat en dat "Defendants concocted this story to malign President Trump’s character and integrity and deceptively portray him in a false light." Toch wel hoogst opmerkelijk inderdaad: waarom publiceert WSJ niet gewoon een foto van de brief en tekening, in plaats van enkel een zelf uitgeschreven reconstructie? Wellicht houden ze het achter de hand om de publiciteit zolang mogelijk te rekken. Maar dat ze de brief en tekening regelrecht verzinnen voelt onwaarschijnlijk.