Hugo Borst is de Ilja Leonard Pfeijffer van de voetbaljournalistiek. Alleen waar het bovengemiddeld lange haar, de lijzige uitstraling, het arrogante smoelwerk en de dandyeske pose Pfeijffer nog enig cachet bedoelen te geven, doen ze bij Hugo Borst algauw denken aan F. Jacobse. Die Hugo, die poseur van een vent, gaat zijn leermeester en ontdekker Johan Derksen achterna door in een SBS programma, ditmaal intellectuele haven De Oranjezomer, de Joden - u leest het goed: de Joden - over één kam te scheren daar waar het gaat om beleid van de Israëlische regering. Dat doet hij, net als het over gedode "journalisten" gaat, door Jack van Gelder te verwijten dat hij 'eenzijdig geïnformeerd is' en voegt daar met zijn dombogrimas (hierboven vanaf minuut 11:37) aan toe: "jij lijkt mij op de hand van de Joden". De Joden? De Joden! Wie kent ze niet? Altijd maar in militair uniform, mitrailleur in de hand en woeste blik in de ogen, over straat in de Amsterdamse Rivierenbuurt of Buitenveldert. O nee dat is de Marechaussee die die Joden nog een beetje loopt te beschermen. Mensen, het is De Domheid, De Hemeltergende Domheid van deze zure zaniker welke ons in dezen het sterkst treft. Maar is het domheid of toch iets anders? Nah nee hoor, domheid is wel het laatste wat een intellectueel als Hugo Borst zich laat verwijten, zal dus wel iets anders zijn.