90% van de Nederlandse Joden werd geconfronteerd met antisemitische stereotypes, 68% zegt geweldsoproepen tegen Joden te hebben meegemaakt en 42% vermijdt bepaalde buurten uit veiligheidsoverwegingen (de overige 58% kwam toch al nooit in grote steden, red.). Wat zullen zij opgelucht ademhalen dat ze wonen in een land met een gezond en energiek activistenapparaat dat met haast academische distantie kijkt naar ontwikkelingen in de onderdruktelogie. Zij aan zij, als een kilometerslang intersectioneel lint waken ze over de veiligheid van kwetsbare minderheden.

Met zulke verzetshelden heb je helemaal geen NSB meer nodig.