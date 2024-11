Hee daar zijn weer allemaal van die mensen voor wie een vlaggetje op sociale media niet volstaat. Halsema verbood eerder een demonstratie tegen Jodenhaat op de Dam, maar nu gaat-ie bij de Stopera alsnog door. Probleempje: er komen ook allerlei pro-intifida-idioten, eh, tegendemonstreren. Hartstikke leuk dat steeds meer mensen van dit grondrecht gebruik maken, zal vast wel weer een teken van een gezonde en levendige democratie zijn, maar als jullie het niet erg vinden blijven wij vanavond even binnen en doen verslag vanuit huis. Dhr Schrijver van de T is er trouwens wel.

Update een paar honderd anti-antisemitismedemonstranten aanwezig, veel pliesie. En veel zichtbare davidsterren, dwz Israëlische vlaggen - een unicum in Amsterdam.

Update Organiserende partij Christenen voor Israël heeft een livestream.

Update Voor een eventuele tegendemonstratie zou de Nieuwmarkt zijn aangewezen, zo'n 700 meter verderop.

Update Eigenlijk moet je deze bijeenkomst zo min mogelijk politiseren. Er staan naar schatting bijna duizend mensen bij de Stopera te demonstreren tegen Jodenhaat. Ze komen uit heel Nederland, organisator Christenen voor Israël charterde zelf vijftien bussen. Het zijn barre tijden, maar dit geeft hoop.

Update Man die speecht spreekt zich ook uit tegen moslimhaat en homohaat. Nu Lenny Kuhr. Merkt terecht op dat zichtbaar, herkenbaar, onomwonden Joods zijn in Amsterdam al heel lang niet of nauwelijks meer kan.

Update Op de Nieuwmarkt gebeurt ondertussen geen fuck.

Update De kop van dit topic is vooralsnog misleidend. Avond verloopt vreedzaam, geen tegendemonstrant in zicht. Laten we hopen dat het zo blijft.

Update Kuhr: Antisemitisme zit niet in het DNA van Islamieten. We zijn allemaal geprogrammeerd, de ene constructief, de andere destructief. Nu gaat ze zingen.

Update Publiek zingt mee. Dit is mooi. Stemt hoopvol. Kan er ook niets anders van maken.

Update De eerste herrieschoppers dienen zich aan, roepen iets over kolonisten. Hadden iets eerder moeten komen, hebben natuurlijk al die mooie verbindende speeches gemist, kunnen zij ook niets aan doen. Zucht.

Update Welja. Frank van der Linde is er ook bij. Rob Oudkerk deelt ondertussen op het podium een sneer uit naar Femke Halsema die, de manifestatie niet toestond op de Dam. "We staan hier, maar ook in de geschiedenis, op de verkeerde plek." (hele tekst)

Update Christelijke meneer heeft een, nou ja, nogal Christelijke toespraak.

Update Avond bijna afgelopen. En toch weer een advies om vlaggen en davidssterren weg te stoppen bij het verlaten van de locatie. Handjevol tegendemonstranten worden door politie netjes op afstand gehouden lijkt het.

Update Geert Dales houdt ondertussen de webcam op de Dam in de gaten.

Update Aanwezige bij demonstratie meldt GS dat er geschreeuw hoorbaar is van 'aan de andere kant van het water'. Politie neemt ondertussen Palestijnse vlag in beslag.

Update Extinction Rebellion lui liggen kennelijk in het water in de buurt van de Stopera als protest tegen ING. Beetje verwarrend zo.

Update Stopera loopt leeg, lijkt rustig te verlopen allemaal.