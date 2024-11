Femke Halsema wil niet dat aanstaande donderdag een pro-Israëlmanifestatie plaatsvindt op de Dam in Amsterdam. "Het gaat niet om verbieden, maar om verplaatsen. Dat moet nog formeel worden vastgelegd”, laat een woordvoerster van Halsema weten." U kent het plein de Dam misschien wel van de pro-Israëlmanifestatie op 7 oktober, die gierend uit de klauwen liep, of van de anti-Israëldemonstraties tijdens het demonstratieverbod in Amsterdam. Maar komende donderdag is het stil op het Nationale Plein des Demonstraties. Nou ja stil. Het is donderdagavond koopavond en in de Lieve Stad van Hoop en Liefde moeten ook gewoon Winterfeestboodschappen worden gedaan. "De reden om de Dam af te wijzen heeft te maken met veiligheid, aldus de woordvoerster van Halsema. „Deze donderdag is een van de drukste koopavonden van het jaar. De kans is groot dat er spontaan tegengeluiden komen." Spontaan tegengeluiden? Op de Dam? Dat kunnen wij ons niet voorstellen! Alsof die lui elkaar allemaal een beetje gaan zitten appen als er iets in Amsterdam gebeurt wat ze niet aanstaat. Nou ja. Het schuurt wel een beetje. "Directeur Naomi Mestrum van het CIDI laat weten ’echt pissig’ te zijn. „Dat ze uitgerekend een demonstratie tegen antisemitisme op de Dam verbiedt, is echt heel wrang. We worden gewoon keihard afgewezen.”"

UPDATE: Goh. Geert Wilders is het niet eens met Halsema.