Zo eerst om 16.00 uur herdenken op de Dam (met een rare tegendemonstratie op de Damrak, demonstreer je dan tégen het herdenken van slachtoffers?), straks om 18.00 lekker joden haten in de stations. Ja vrienden, we weten wel dat 'sympathie voor Palestina' of 'solidariteit met Palestijnen' wat anders is dan 'jodenhaat' en aandacht vragen voor het Palestijnse leed is natuurlijk helemaal prima, maar als je op 7 oktober niet het FATSOENNNNN & RESPECTTTTT hebt om gewoon lekker één dagje (meer specifiek: dit dagje) thuis te blijven kunnen we dat toch niet anders noemen. Provocatie, jodenhaat en dikke vette schijt - of toch op z'n minst ongepast, onsmakelijk en meurend naar riool. U haalt het allemaal uit het gestotter van deze maffe fluitketel Marieke Stam: waarom 7 oktober? Euh euh euh ja aandacht. Derrrrrp. Dat gezegd hebbende: hoera hoera voor het demonstratierecht! Zelf slaan we effe over - we hebben het niet zo op die zelfgenoegzame bekkies die zogenaamd heel erg voor de mensenrechten zijn maar dat toch vooral doen om straks op de vegan-verjaardagen anderen weer de maat te kunnen nemen. De ME staat paraat, de eerste opstootjes zijn gemeld. Tellen jullie mee, de dreigende gemaskerde figuren, de Samidoun-engbekjes, de From the River to the Seas, de ophef en de heibel? En ook zo benieuwd waar Femke Halsema de grens trekt (namelijk: nergens)? Alvast de hartelijke groetjes aan Queers 4 Palestine. Damstream na de klik, updates volgen.

Update 15:36 - Gaat natuurlijk al helemaal mis op het Damrak waar het opgefokte tuig schuim op de bek krijgt van passerende Israël-herdenkers. Femke Halsema had zó'n grote mond over het 'heel houden van elkaar' en er was helemaal niemand bij de gemeente die dacht: goh, misschien is een tegendemonstratie met opgefokte schreeuwkopjes niet zo handig op het Damrak, als het de aanvliegroute is van Centraal Station naar Dam

Update 15:42 - "Een groep pro-Israëldemonstranten wordt aangevallen en hun vlaggetjes worden afgepakt"

Update 15:54 - Pro-Hamas-tuig legt dienstregeling trams plat. Politie staat erbij & kijkt ernaar

Update 16:08 - Verrassing: "Op de Dam in Amsterdam heerst een vriendelijke en, in vergelijking met de pro-Palestijnse demonstraties, vooral niet-gemaskerde sfeer." En HOE had Femke Halsema deze chaos niet kunnen voorzien en WAAROM heeft Femke Halsema niet proactief iets gedaan aan die pro-Hamas knakkers. To-ta-le incompetentie. Had ze lekker een kilometer verderop gezet

Update 16:10 - De hooligans van Hamas krijgen bezoek van de paardjes

Update 16:18 - Havermelk-antisemitisme, ingesloten door de ME, mede mogelijk gemaakt door Femke Halsema

Update 16:22 - "De demonstranten bij CS hebben te horen gekregen dat ze niet weg mogen. Een deel wil gaan zitten, omdat er al paar demonstranten een paniekaanval hebben gekregen. Anderen willen door en daar niks van weten. Nu willen ze gaan stemmen." Een gezonde democratie, net als onder Hamas in de Gazastrook

Update 16:36 - Correspondent Mokum van GeenStijl: "Ben op de Dam. Wordt een zooi. Veel Pallies ertussen. Nu ook groene en rode rookbommen. Snel verder fietsen. Addergebroed."

Update 16:49 - Geen idee wat deze gozer krijst maar het zal wel weer iets met uitroeien te maken hebben

Update 17:02 - Enorme Israëlische vlag uitgerold over de Dam. Vooralsnog zonder gedoe of gezeik, de schreeuwers zijn foetsie

Update 17:27 - ME maakt trambaan vrij, kleine confrontatie met pro-Hamas-figuren

Update 17:28 - HALSEMA ONTBINDT PRO-HAMAS DEMO. "De demonstratie is inmiddels door de driehoek ontbonden op grond van de WOM. De politie vordert de demonstranten te vertrekken. Demonstranten die hier geen gehoor aan geven zullen worden aangehouden."

Update 17:39 - Die schoppende klootzak met z'n krullenbol krijgt wel een paar goede maaien

Update 17:54 - Marlies Hommel, promovenda universiteit Utrecht, gooit tijdens herdenking rode verf over Israëlische vlag. Koekoek

Update 18:05 - Pro-Hamas sit-ins ook begonnen, zoals hier in Den Haag. Vrij mager kringgesprek wel

Update 18:40 - Bij die Hamas-demo wordt iedereen aangehouden. "Het gaat er hard aan toe. Veel demonstranten willen niet meewerken."