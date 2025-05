Ach ja beschaving is maar een dun laagje vernis - zoals het antisemitisme en de Jodenhaat nooit ver weg is als het gaat om de steunbetuigingen aan "Gaza". Niet alleen hier, waar een zorgelijk aantal BN'ers hard zou klappen als de treinen weer naar het oosten kachelen, ook elders. De duurste BBC-presentator van allemaal, de toch al veelbesproken Gary Lineker (1,4 miljoen pond aan kijk- en luistergeld), herplaatste een filmpje van het account 'palestinelobby' met de titel 'Zionism explained in less then 2 mins', met daarbij een emoji van een rat. Het ontmenselijken van Joden en het vergelijken met ongedierte als ratten ligt historisch gezien nogal gevoelig. Sowieso: als je in dat hoekje van het peloton gaat fietsen ben je óf knetterdom, óf extreem naïef óf gewoon een vieze Jodenhater. Gary Lineker (64) zei al sorry, maar gaat waarschijnlijk vandaag zijn definitieve afscheid bij de BBC aankondigen.

UPDATE - Gary Lineker treedt terug