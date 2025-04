Op 1 februari van dit jaar ging de Taskforce Antisemitismebestrijding van start. Waarom die in het leven werd geroepen? Ja moeilijke vraag natuurlijk, maar er schijnt in dit land nog weleens iets aan de hand te zijn met antisemitisme. Bijvoorbeeld tijdens de opening van het Holocaustmuseum, tijdens de herdenking van 7 oktober op de Dam, onder jeugd, en oja er was ook nog zoiets als een JODENJACHT. Maar in NRC Handelsblad mag een stel activisten hun zorgen uiten over de BESTRIJDING VAN ANTISEMITISME: "Zij vrezen gelijkstelling van protesten tegen de oorlog in Gaza met antisemitisme en een chilling effect op demonstraties aan universiteiten." Een chilling effect, het staat er echt. Demonstranten die zich door de ME niet laten afstoppen en voor Gaza universiteitsgebouwen vernielen zouden bang worden voor de Taskforce Antisemitismebestrijding. Voorts mag er in NRC ook worden geklaagd dat leden van de Taskforce bij Joodse organisaties zitten/zaten, ook wel HEEL VERDACHT natuurlijk. Als klap op de vuurpijl wordt zelfs Trump er nog bijgehaald en gewezen op het intrekken van de visa van internationale studenten in de VS. Gejank, gejank, gejank want we zouden toch eens antisemitisme gaan bestrijden in dit land!