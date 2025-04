Geeeeeeeeuw gaaaaaap puf is het alweer 10.30 uur goh nou waar zullen we vandaag eens de werkloze joker gaan uithangen? Is het bij de anti-Israëldemonstratie op de VU waardoor studenten die een toets moeten maken doodleuk te horen hebben gekregen dat ze maar een koptelefoon moeten meenemen? Of gaan we de aandeelhoudersvergadering van Ahold crashen omdat Albert Heijn (Israël boe boe boe) 'apartheidvrij' moet zijn? Misschien kunnen we in Amsterdam-Noord 'vlaggen voor Palestina'? En er is een shit-in in Leeuwarden, waar we met alle andere ashaoïden lekker op de grond kunnen hangen & die heerlijke paaskoeken van de Aldi kunnen opvreten? En dan galmt het ook nog lekker in de intersectionele echoput: in de haven van Rotterdam ligt een treinspoor plat voor een demonstratie tegen 'klimaat, kinderarbeid en oorlogsmisdaden'. KLIMAAT, KINDERARBEID EN OORLOGSMISDADEN. Eerst maar eens een halve liter Pitt Bier en een wit bolletje met kaas. En ach, anders morgen weer een dag. Wat hebben we het toch goed he?