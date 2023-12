Deze foto is een spread uit Welt am Sonntag uit 2019. 18 jaar lang islamitisch terreur, 146.811 slachtoffers (Pieterlakemanpets). Helaas helaas is het nou eenmaal zo dat 'bepaalde' aanhangers van het geloof van de vrede die vredelievendheden met grof geweld aan de rest willen opleggen. Vandaar ook dezer dagen weer koppen als 'Mogelijke aanslagen in Europa voorkomen', 'Extra veiligheidsmaatregelen Dom van Keulen', enzovoorts. Het is nogal: een agressief kutgeloof. En nu jankt er weer een of andere sociologe de krant vol over het dreigingsniveau, dat onlangs van 3 naar 4 ging. Dat is namelijk niet vervelend voor de (mogelijke) slachtoffers van islamitisch terreur, het is toch vooral vervelend voor de moslims. Want zij worden erop aangekeken, moslims voelen zich onveilig (welja) en: "Ik verwacht dat de polarisatie die is ingezet alleen maar toeneemt." Oftewel: de NCTV houdt niet genoeg rekening met de gevoelens van moslims. Gefeliciteerd want zo hebben we op de valreep van het jaar toch nog maar mooi even de allerdomste crack kunnen meepikken. Nu hebben wij wel de oplossing voor deze extreme dombo Maartje van der Woude, doorgeefluikje Laila Moussaoui en al die moslims die zo lijden onder een verhoogd dreigingsniveau. Moslims stoppen met het massaal plegen van (en dreigen met) aanslagen in Europa, dan doen wij het dreigingsniveau omlaag. Deal?