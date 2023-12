"Dat betekent dat er een reële kans is dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt."

Nou Nederlandje gefeliciteerd allemaal. De tijd van onbezorgdheid (tussen december 2019 en VANDAAG) is voorbij. Het dreigingsniveau terrorisme is door de NCTV van 3 naar 4 verhoogd en we weten allemaal wat dat betekent (okee, wij niet, wij moesten het even opzoeken): "Dat betekent dat er een reële kans is dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt." Lijkt ons niet zo'n gekke inschatting met al het gedoe dat de religie van de vrede de laatste tijd in de ons omringende landen oplevert en daar is de NCTV het dus mee eens.

"Een optelsom van ontwikkelingen zorgt voor de verhoging van het dreigingsniveau. Door het gewelddadige conflict in Israël en de Palestijnse gebieden, koranschendingen in verschillende Europese landen en de oproepen tot aanslagen van terroristische organisaties is de dreiging vanuit het jihadisme toegenomen. De recentelijke aanslagen in ons omringende landen laten zien dat individuen aan deze oproepen gehoor geven. Ook een aantal arrestaties in naburige Europese landen van verdachten die de intentie hadden om uit jihadistisch motief een aanslag te plegen zijn hier voorbeelden van."

Koranschendingen! Gaat het daar al over in de formatie eigenlijk? Maar wees niet bang. "Daarnaast is de dreiging vanuit het rechts-extremisme en anti-institutioneel extremisme onverminderd aanwezig." Guur landje, wel.