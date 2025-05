Malek Fostok, de krankzinnige Palestijns-Syrische veelsteker, wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op een Joodse medepatiënt in de Mesdagkliniek, zo meldt de Telegraaf. De belletjes gaan bij ons uiteraard meteen rinkelen als het gaat over een soort van Palestijn en een Joods slachtoffer, maar tot nu toe was er alleen het vermoeden dat het om een Joods slachtoffer zou gaan. Nu wordt dat dus bevestigd aan de T en wil het OM dat Maleks poging tot moord ook nog eens verzwaard wordt met een terroristisch oogmerk, wat nogal logisch is als je dit leest: "Op beelden was te zien, zo melden bronnen rond het onderzoek en in de kliniek, dat F. heel doelgericht te werk ging. Hij belaagde zijn slachtoffer van achteren en sneed of stak in zijn hals. De handelswijze vertoont grote overeenkomsten met de aanvallen in Den Haag in 2018." Eerder waren de TBS-begeleiders van deze fijne nieuwe Nederlander nog dolenthousiast en mocht die gozer ook nog eens zijn verblijfsvergunning houden waar dat beter subiet VERNIETIGD had kunnen worden. Hopelijk ziet deze islamitische SteekSyrier na andermaal een zwaar misdrijf nooit meer het daglicht.