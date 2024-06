Timing is alles. Afscheid Youp op Staatomroep1, finale Champions League, honeymoon-relatieporno op RTL4, tieten op SBS6... prima tralalala timeslot voor Nieuwsuur cum suis om eens in Ter Apel en omstreken te koekeloeren hoe het nu gaat in de Rest van Nederland die wel met DE OMVOLKING te maken heeft. Spoiler: slecht. Het durpje Nieuw-Weerdinge, pal naast Ter Apel (maps) gaat zwaar gebukt onder de VVD-terreur van VVD-er Eric van der Burg. Inbreken, stelen, roven, jatten, tuinpoepen, autovoelen, opritpissen tot en met opduiken in de slaapkamers van 14-jarige dochters aan toe. Situatie is inmiddels zo schrijnend dat de inwoners van Nieuw-Weerdinge ELK HUIS van camerabewaking willen voorzien. Welja, als je flitscamera's op 30 km-wegen in Amsterdam kunt zetten, moet dit ook wel kunnen. TOCH? TOCH? TOCH? Gelukkig mogen we stemmen op juno 6. From the Hondsrug to the North Sea...