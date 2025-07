"Dit nooit weer", zeiden ze bij de VVD toen in 2006 Mark Rutte met 22 zeteltjes op een straatlengte achter het oppermachtige CDA van Jan-Peter Balkenende eindigde. En dat lukte, want verkiezing na verkiezing na verkiezing en peiling na peiling na peiling toornden de liberalen de afgelopen 15 (!) jaar boven de christen-democraten uit. Tot nu. Dilan Yesilgöz scoort in de peiling van Ome Maurice een schamele 20 zetels, en dat is toevallig, want er zijn ook precies 20 mensen die die complete video van 7 minuten over haar Douwe Bob tweet in zijn geheel hebben gekeken. Het CDA staat inmiddels op 21 kommetjes Bontenbal soep en is dus voor het eerst in 15 (!) jaar virtueel groter dan de VVD. Ondertussen schuift FC Coenradie door naar 10 zetels dankzij kiezers die de islam ook prima vinden en is het aan kop nog steeds een nek-aan-nek race tussen GroenLinks-LinksGroen en de Partij Voor de Videofuks. Was het maar vast 29 oktober.