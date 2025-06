Als alle bankjes gevuld waren geweest, was de verhouding zelfs 111 versus 36 zetels geweest (Forum voor Democratie was niet aanwezig bij de stemmingen. Wellicht waren ze in de kroeg aan het klinken op de door de terroristen van Ansar Allah in de richting van Israël afgevuurde raketten. Ook wel bekend als de Houthi’s of ‘die fiere Jemenitische strijders’ zoals Thierry Baudet ze noemt ).

Nog geen 24 uur later stemde de fractie bij hoofdelijke stemming unaniem vóór: van linkshangende middenpartij was het roodgroene vehikel ineens een parlementaire paria: 99 stemmen tegen, samen met SP, Dieren en DENK slechts 35 voor.

Kati Piri heeft gelogen tegen NRC, bleek deze week . De 25-koppige fractie van PvdAGroenLinks was helemaal niet al twee dagen op de hoogte van de draai die de partij zou maken qua een volledige – dus ook de export van defensieve onderdelen voor raketschild Iron Dome - wapenboycot tegen Israël. Pas de avond voor het debat kregen ze een appje, een fait accompli dus. Uitgerekend in de periode dat met fractieleden functioneringsgesprekken worden gevoerd en de kieslijst samengesteld.

Israël vecht op zeven fronten tegelijk en wordt onder vuur genomen vanuit Iran, door Hamas en PIJ vanuit Gaza, Hezbollah vanuit Libanon, Baudets Houthi's vanuit Jemen, verschillende islamistische milities vanuit Syrië en Irak en vanaf de Westelijke Jordaanoever. De consequentie van het niet langer functioneren van de Iron Dome is dat tienduizenden joden, Palestijnen, druzen en christenen in Israël zouden worden gedood (bron: Piri, K. Instagram). Een risico dat PvdAGroenLinks sinds vorige week bereid is te nemen: “Heel vervelend maar dit moet gebeuren”, zei Piri.

Het roodgroene fusievehikel is verworden tot een extremistische met slijk gevulde modderpoel, zoveel is duidelijk. Ondertussen doemt de vraag op of de VVD na woensdag 29 oktober bereid is het blauw-oranje blazoen te laten besmeuren door deze stinkende bruine drek. De kiezer heeft het recht dat te weten.

Tussen de val van het kabinet en het door VVD-leidster Dilan Yesilgöz uitsluiten van een nieuwe samenwerking met de PVV zaten zes dagen. Hoelang moet het duren om duidelijkheid te verschaffen over het in de toekomst wel of niet samenwerken met een partij die bereid is het voortbestaan van Israël op het spel te zetten?

Dat kan niet een zomer lang wachten.