Er ZOU in dit land eens een keer een politicus moeten opstaan die zegt: "Weet je wat we doen met die achterlijke kaping van een 4 mei-herdenking? We gaan een keertje ons uiterste best doen om die polariserende provocerende haatzaaiende hamasheibel niet toe te staan en als het echt per se moet dan doen we het lekker in Dronten-Midden, maar het uitgangspunt is: dingen over Gaza roepen doe je maar lekker op 7 oktober, of 12 mei, of 14 mei, of 16 mei, of 18 mei, of al die andere dagen dat je de vrijheid hebt en krijgt om op de Dam te gaan blèren, maar we doen het een keertje NIET op 4 mei. Op 4 mei herdenking we de NEDERLANDSE oorlogsslachtoffers en een paar dagen later mag het weer gaan over Gaza - en Jemen en Soedan en de Oeigoeren en al die andere dingen waar mensen geen aandacht voor hebben omdat er geen joden bij betrokken zijn. We gaan 4 mei een keertje NIET herinterpreteren en opnieuw definiëren en anders uitleggen en allerlei andere hele en halve oorlogen erbij halen omdat daar toevallig een paar linksactivistische Hamasknuffelaars toe oproepen. Het mág en het kán en er zijn heel veel andere dagen voor mogelijk, maar op 4 mei doen we het NIET en ik ga daar mijn best voor doen want ik ben de minister."

Alleen gebeurt dat niet, want Geert Wilders roept een paar keer 'boe' en dat is het dan, en de verantwoordelijke minister is David van Weel en die staat daar weer een partij slappe bitterballenbraak uit te balken. Traditioneel op z'n vvd's met meel in de mond en stront in de broek. Met z'n flauwe oproep om het ondanks of met het gedoe rond die alternatieve dodenherdenkingen voor de slachtoffers in Gaza 'waardig' te houden. Waardig. "Vraag je af of je bijdraagt aan verbinding of aan verdere polarisatie." Vent, er schuimen idioten met al-Qaeda-, Hamas- en Talibanvlaggen door de straten, universiteiten worden gemold en gesloopt, een muurschildering van Anne Frank wordt vernield, joden durven niet meer met een keppeltje over straat, vreedzame herdenkers worden aangevallen door tuig, er wordt vrijwel voortdurend opgeroepen om joden uit te roeien, er zit een sisseltong in de Tweede Kamer en David van Weel denkt dat het wel lukt om 4 mei WAARDIG te houden.

Het is telkens hetzelfde gekronkel en gekonkel, en straks op 4 mei schreeuwt iedereen weer door elkaar en zit het land met de brokken, het gezeik en de ellende, ook omdat we zijn overgeleverd aan broekhoesters als David van Weel die zich op heikele kwesties voortdurend overal achter VERSCHUILEN. Knakker, ga eens ergens voor stáán man.