Kijk, hier komt alles wat de UvA de UvA maakt heel mooi samen: studeren een bezetting van het Maagdenhuis en Palestina-activisme. Hebben die mensen niet allang gekregen wat ze willen, vraagt u zich misschien af, en dat is zeker waar, maar tot het College van Bestuur afreist naar Gaza en de oorlog eigenhandig een halt toe roept moet en zal er geprotesteerd worden. Politie is aan het opschalen, op de trap van het Maagdenhuis staan enkele gemaskerde "studenten". Zou mooi zijn als de schade ditmaal onder de 4,1 miljoen blijft; we houden u op de hoogte.

Update 12.05 Demonstranten dopen Maagdenhuis om tot het Dr. Sirin Mohammed Al-Attar. Recht zo die gaat.

Update 12.09 Er zouden 50 tot 100 demonstranten binnen zijn, waarvan een aantal slaapzakken bij zich heeft. Die gaan dus niet over een kwartier naar college, maar zijn er voor de lange adem. UvA doet aangifte, bal ligt nu bij de lokale driehoek, die dus normaliter zo gaat/laat ingrijpen.

Update 12.15 Medewerkers het gebouw uit gevlucht, Palliewappies hebben een boor bij zich om toegang te krijgen tot 'uit voorzorg' afgesloten ruimtes.

Update 12.19 Oom agent probeert te voorkomen dat nieuwe aanwas zich meldt op het Spui; organisatie roept zoveel mogelijk mensen op toch te komen. In ieder geval aanwezig: deze marxistische club, en deze knakkers.

Update 12.34 Ondertussen in Rotterdam: pand beklad en ruiten in geslagen bij verzekeraar die eveneens maar blijft weigeren de Gaza-oorlog te beëindigen.

Update 13.48 Eerste klap uitgedeeld met wapenstok, volgens Folia.

Update 14:36 Hahaha. UvA schakelt slachtofferhulp in voor medewerkers die het gebouw uit moesten.

Update 14:55 De beer is los: duwen, trekken enzovoorts.

Update 15:06 Hoppa, de ME gaat naar binnen.

Update 15:09 Bij Folia ook beelden van opstootje tussen demonstranten en politie.

Update 15:17 Politie duidelijk tegen demonstranten: nu de kans om te vertrekken, anders ontruiming.