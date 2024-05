Schakelen we weer naar de Lieve Stad. Het gaat los. Lange lat versus een spugende lama voor het Holocaust Namenmonument. Honderden demonstranten rondom het Roeterseiland, zo niet duizenden. Developing zoals ze dat zo mooi zeggen op de universiteit. 's Kijken of het nachtwerk wordt zoals gisteren of dat La Halsema wat voortvarender aan de slag gaat.

Update 18:05 - We hebben te maken met een 'dynamische demonstratie'

Update 18:08 - Zo dynamisch dat iemand over een politiebus heeft proberen te springen

Update 18:37 - Het Binnengasthuis - een UvA-gebouw - is door de demonstranten veroverd

Update 18:42 - Dat Binnengasthuis wordt gerenoveerd waardoor het feitelijk een bouwplaats is. Met de materialen daar aanwezig wordt nu door de activisten aan een barricade gebouwd op de nabijgelegen Kloveniersburgwal

Update 18:53 - Van de 169 opgepakte demonstranten van gisteren zitten er nog 2 (schrijve: twee) vast wegens openlijke geweldpleging

Update 18:57 - Sfeerbeeld: ietwat hysterische hij/haar/het met demands (update in update: tweet verwijderd)

Update 19:10 - Geen idee wat deze lui roepen maar kennelijk moet er iemand schijten dus moet er toiletpapier gehaald worden

Update 19:12 - Ondertussen probeert Frits Barend het nog wel bij Amnesty International maar dat lijkt ons een matig kansrijke missie

Update 19:17 - "Gespannen situatie bij de UvA, locatie Oudemanhuispoort. Studenten / demonstranten voor 'Free Palestine' hebben zich verschanst, ME verzamelt en kan elk moment ingrijpen"

Update 19:35 - De hippies hebben nu wel barricades opgeworpen bij de Oudemanhuispoort. Zal lastig zijn om daar de shovel heen te sturen

Update 19:57 - Hamas-supporters slopen... fietsnietjes?

Update 20:20 - AT5 is weer LIVE. De hoeren zitten trouwens om de hoek. Wellicht kunnen een paar van die protesterende mannetjes even buurten want er lopen er flink wat bij die wel een beurt kunnen gebruiken