Je zal maar rustig in een Ajax-café aan je pilsje zitten of in een drugshol aan een joint en dan komt er ineens een hele stoet krijsende Palliewappies jouw rust en genot vergaza'en VERGALLEN. Ja dan ga je volgende keer wel naar de Haarlemmerdijk, 't Spui of het Rembrandtplein hè. Bovendien ligt escalatie zoals hierboven al snel op de loer als die heetgebakerde vlaggenzwaaiers en sjaaldragers door je smalle straatje marcheren. 'Mooie boel' denken ondernemers op de Zeedijk derhalve. Voor hen zijn de rapen inmiddels gaar, ze pikken het niet langer en nemen noodgedwongen maatregelen. En die zijn niet mals hoor. De ondernemers komen met een grootschalige tegenaanval, een actie om onverbiddelijk toe te slaan tegen het Pallietuig, een ultieme verzetsdaad tegen de onderdrukker, die zo dodelijk effectief is dat de Zeedijk siddert. Want mensen, de ondernemers gaan dus keihard: VRAAGTEKENS ZETTEN!!1!!

We weten niet of dit nou allemaal zo handig is hoor, moeten ze wel zulk zwaar geschut wel inzetten? Is dít nou de manier, het juiste antwoord op geweld en intimidatie? Gaat het allemaal niet wat ver zo? Zal het daarenboven hun zaak niet louter slecht doen? Wij roepen - zoals altijd tegen de stroom in - in ieder geval op tot de-escalatie. Laat de boel nou niet uit de hand lopen en kom nader tot elkaar. Start mediation! Misschien keren we dan ooit nog eens terug naar de tijd uit Dichter op de Zeedijk, toen het nog gewoon hoeren, snoeren en zuipen was.